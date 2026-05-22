Гонщик NASCAR Кайл Буш умер на 42-м году жизни

Двухкратный чемпион высшего дивизиона Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Кайл Буш умер в возрасте 41 года.
«С прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни Кайл Буш, двукратный чемпион Кубка и один из величайших и самых бесстрашных гонщиков в нашем виде спорта. Ему был 41 год», — говорится в заявлении NASCAR в соцсети X.
Fox News со ссылкой на семью Буша пишет, что накануне гонщик был госпитализирован из-за некоего тяжёлого заболевания.
Ранее финский гонщик Юха Миеттинен скончался от травм, полученных в результате серьёзной аварии во время четырёхчасовой гонки на «Нюрбургринге» в серии NLS.