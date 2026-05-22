Мир может столкнуться со спадом, сравнимым с 2008 годом, пишут СМИ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Мировая экономика может столкнуться со спадом, сравнимым с финансовым кризисом 2008 года, если Ормузский пролив не откроется в августе, передает агентство Блумберг со ссылкой на прогнозы аналитической компании Rapidan Energy Group.
«Закрытие Ормузского пролива до августа повышает риск экономического спада, близкого по масштабу к Великой рецессии 2008 года», — передает агентство.
Как полагают аналитики Rapidan Energy Group, при наиболее вероятном сценарии пролив откроется в июле. Сокращение спроса на нефть в этом случае составит в среднем 2,6 миллиона баррелей в сутки, а спотовая цена на нефть марки Brent поднимется летом примерно до 130 долларов за баррель.
Однако если пролив останется закрытым и после июля, то для того, чтобы компенсировать шок, вызванный снижением предложения, потребуется еще большее снижение спроса. Если пролив не откроется в августе, то дефицит предложения в третьем квартале года возрастет примерно до 6 миллионов баррелей в сутки.
В четверг глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что ситуация на мировом рынке нефти может стать сложнее в июле-августе, если Ормузский пролив не будет открыт. По его словам, текущий кризис оказался масштабнее всех предыдущих энергетических кризисов вместе взятых.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.