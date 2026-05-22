Вучич сообщил, что найдена жертва громкого мафиозного убийства

«Между селами Ярковац и Марадик муниципалитета Инджия специалисты… обратили внимание на обилие сожженной древесины в одном месте и обнаружили там бочку. Еще до того, как извлекли бочку, сделали вывод, что это оно. Как это было сделано: бочка разрезана, тело сложено внутри, насколько я слышал от полицейских, оно было сожжено, чтобы было меньше крови, хотя она осталась и ДНК устанавливается. Но уверенно по другим деталям с вероятностью 99% можем подтвердить, что речь идет о господине Нешовиче», — сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.