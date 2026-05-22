"Переломить ситуацию". В США ужаснулись действиям Запада на Украине

«Похоже, на Западе забыли, что имеют дело с великой державой, обладающей ядерным оружием. Мы говорим не просто о начале Первой или Второй мировой войны, что само по себе было бы ужасно, а о том, что у России есть ядерное оружие. Это очень важно понимать. Когда начинается процесс эскалации, стороны поднимаются по лестнице эскалации на ощупь, словно с закрытыми глазами. Но где-то на этой лестнице есть ступень, которая означает применение ядерного оружия», — отметил он.