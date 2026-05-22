Во Вьетнаме продали сумки осужденной пожизненно за банковские аферы

Чыонг Ми Лан и ее сообщники были арестованы в 2022 году. Суд счел доказанным, что на протяжении 10 лет она присваивала деньги хошиминского банка SCB. Дело о хищении более 12,5 миллиардов долларов стало крупнейшим в Азии, обогнав по объему коррупционный скандал с государственным инвестиционным фондом Малайзии 1MDB, из которого были похищены мошенническим путем 4,5 миллиарда долларов.