Жуков рассказал о продаже билетов на юбилейные концерты "Руки Вверх!"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пятьсот тысяч билетов продано за неделю до старта юбилейного стадионного тура группы «Руки Вверх!», сообщил лидер коллектива Сергей Жуков.
В этом году группа «Руки Вверх!» отмечает юбилей — 30 лет, а фронтмену коллектива Сергею Жукову 22 мая исполняется 50 лет.
«На данный момент продано около 500 тысяч билетов — то есть полмиллиона человек абсолютно точно посмотрят шоу группы “Руки Вверх!” — сказал он в интервью РИА Новости, говоря о старте юбилейного стадионного тура группы.
По словам Жукова, впервые в истории России музыкальная группа соберет практически все главные стадионы страны и даст большие концерты.
«В течение двух месяцев каждую субботу “Руки Вверх!” дает стадионные концерты. Мы делаем это не ради рекорда, это дань 30-летию и тому, что мы все-таки доросли до того, что можем себе позволить собирать стадионы, а не дворцы — конечно, это приятно», — отметил музыкант.
Кроме того, Жуков добавил, что такой график — это определенное испытание для группы.
«Каждую субботу новый стадион в новом городе. Фуры должны успеть переехать, минимум пять дней монтажа сцены, пространства, звука и света, поэтому предстоит огромная работа», — сказал артист.
Юбилейный стадионный тур группы «Руки Вверх!» стартует в Екатеринбурге 30 мая. Концерты также пройдут в Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Волгограде. В Москве концерты состоятся в «Лужниках» 25 и 26 июля, а завершится тур в Санкт-Петербурге 31 октября.
«Руки Вверх!» — группа, основанная в 1996 году Жуковым и Алексеем Потехиным. Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х — начала 2000-х годов, прославившись хитами «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы», «Он тебя целует», «Студент» и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп.
После распада дуэта в 2006 году проект продолжил существование как сольный проект Жукова, который по сей день остается фронтменом. В списке наград коллектива золотые, платиновые и серебряные диски, награды за весомый вклад в российский шоубизнес.
