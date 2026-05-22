Два человека пострадали в результате инцидента на авиабазе во Флориде

Два человека пострадали в результате инцидента в исследовательском центре на территории авиабазы Эйлин в американском штате Флорида.
В заявлении авиабазы говорится, что на место происшествия прибыли службы скорой помощи, а также группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов.
«Повреждения затронули только научно-исследовательский центр по разработке взрывчатых веществ. Причина инцидента устанавливается», — сказано в сообщении.
Детали происшествия не приводятся.
Ранее один человек погиб, ещё один получил ранения в результате стрельбы на базе ВВС США Холломан в Нью-Мексико.