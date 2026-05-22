«Россия и мир: диалоги — 2026. Новая реальность»: в Москве прошла научно-практическая конференция в области коммуникации

Национальный исследовательский институт развития коммуникаций провёл в Москве юбилейную X Международную конференцию «Россия и мир: диалоги — 2026. Новая реальность». В мероприятии приняли участие представители научного сообщества, органов государственной власти, международных организаций и экспертных институтов из России и других стран.
Она стала продолжением системного международного диалога, направленного на осмысление новых глобальных процессов и выработку практических решений в условиях меняющейся мировой реальности. Организатором мероприятия выступил Национальный исследовательский институт развития коммуникаций.
«Слоган нашего института — “Искусство доверия и диалога”. И конференция наша звучит так: “Россия и мир: диалог и реальность”. Для нас в этом меняющемся мире огромное значение имеет слово “диалог”. Страны перестали понимать друг друга, диалог подменился давлением, обвинениями, интерпретацией своих позиций. Мы хотели, чтобы наша конференция послужила тому, чтобы мы нашли точки соприкосновения и помогли лидерам стран, лидерам общественного мнения находить диалог, понимать друг друга, начинать говорить друг с другом», — заявил директор Национального исследовательского института развития коммуникаций Владислав Гасумянов в разговоре с RT.
В конференции приняли участие представители 14 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Южной Осетии, Приднестровья, России, Сербии, Таджикистана, Узбекистана.
В рамках деловой программы мероприятия обсуждались такие ключевые вопросы международной повестки, как «Современный мир: новые риски, вызовы и возможности», «Южный Кавказ и Россия: диалог в новой реальности», «Стратегическое партнёрство России и стран Центральной Азии», «Россия и Европа в эпоху перемен», «Арктика в новой реальности».
Целями форума стали развитие международной коммуникации и расширение профессионального диалога между ведущими учёными и экспертами. По итогам дискуссии были выработаны рекомендации, направленные на укрепление международного диалога, доверия и развитие научной и экспертной дипломатии.
Надёжные партнёры.
По словам министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барцица, в настоящий момент формируется новая реальность, предполагающая более справедливый многополярный мир.
«Абхазия, хоть и небольшое государство, занимает достойное место в этом ряду. Абхазия, как известно, является надёжным союзником и стратегическим партнёром великой державы — Российской Федерации», — сказал в интервью RT глава МИД Абхазии.
Он также подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Абхазией носит сегодня всеобъемлющий характер.
«При помощи России не только нивелированы военно-политические риски в Абхазии, и в целом это служит оздоровлению общей архитектуры безопасности региона Южного Кавказа и Восточного Черноморья, но кроме того создаются условия для устойчивого социально-экономического развития Абхазии», — отметил Барциц.
Он также напомнил о реализации такого важного для его страны проекта, как открытие Сухумского аэропорта, о планах по модернизации железнодорожной сети Абхазии и строительстве морского грузового терминала.
Участник конференции, депутат Народной скупщины Республики Сербия, председатель Новой демократической партии Сербии Милош Йованович подчеркнул, что в его стране Россию считают братским государством, союзником, который поддерживает территориальную целостность республики.
«Если Сербия случайно станет членом Европейского Союза, это будет последняя победа Запада над Сербией. Нам придётся сотрудничать с ЕС, но мы ни при каких условиях не можем стать его членом. В военном смысле мы — нейтральное государство. Мы должны остаться и в политическом смысле нейтральными», — сказал RT Милош Йованович.
Конференция «Россия и мир: диалоги — 2026. Новая реальность».
© НИИ развития коммуникаций.
В свою очередь, вице-спикер парламента Южной Осетии Таймураз Тадтаев напомнил, что отношения между его страной и РФ уходят корнями в историю, диалог между ними ведётся на одном языке, хотя предпринимаются попытки его разрушить.
«Особенно сейчас, с учётом огромных возможностей: интернет, СМИ, связи — они делают, конечно, свою работу. Но наши взаимоотношения нерушимы. Мы на протяжении всех последних лет, особенно с момента признания Республики Южная Осетия с 2008 года, делали всё для того, чтобы наши взаимоотношения только крепли. И пример тому — подписанный 9 мая 2026 года президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым договор о более глубоком сотрудничестве и взаимодействии», — сказал Тадтаев.
«Обширная география».
Участники конференции обратили особое внимание на то, что в в нынешнем году исполнилось 35 лет с момента создания Содружества независимых государств. Евразийская интеграция прошла длинный путь, и в ходе мероприятия обсуждалась как динамика интеграционных процессов, так и перспективы развития евразийского пространства.
Политолог из Армении, лидер партии «Во имя социальной справедливости» Арман Гукасян считает, что, несмотря на все сложности, только лишь политическая конъюнктура не сможет повлиять на армяно-российские отношения.
«Это, действительно, практическое мероприятие. С одной стороны, это научно-образовательный подход, но с другой — это прикладные вопросы, которые мы обсуждаем и которые могут получить, безусловно, дальнейшее развитие не просто на бумаге, в виде резолюции, а именно в практической плоскости», — говорит Гукасян.
Со своей стороны, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Аркадий Свистунов отметил, что диалоги, которые ведёт Москва, успешны, несмотря на то, что взаимоотношения с Западом в последнее время складываются нелегко.
«Диалоги на сегодняшний день идут прежде всего идут с Глобальным Югом. Кроме того, состоялся знаковый визит в Китай, куда поехала наша мощнейшая делегация. Это уже не просто диалог, а полноценное сотрудничество во всех сферах: международных, экономических, стратегических. Это топовый уровень диалога», — подчеркнул в разговоре с RT Свистунов.
Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета ГД по молодёжной политике Владимир Исаков в интервью RT обратил внимание на численность стран — участниц конференции.
«Бросается в глаза обширная география. Помимо тех, кто здесь присутствует, ещё многие подключены онлайн. Плюс до этого была проведена предварительная, очень серьёзная работа. Я уверен, что по итогам будут изданы сборники, с которыми смогут люди ознакомиться во всём мире. То есть география участников будет ещё больше расширена», — уверен парламентарий.
В свою очередь, заместитель директора НИИРК по научной работе Валентина Комлева обратила внимание на изменение структуры международных отношений и качества диалога между участниками глобальных коммуникаций.
«Политика стала более эмоциональной. Всё чаще история становится аргументом объяснения нынешней ситуации, возвращаются к историческим травмам, коллективным травмам, и часто они управляют внешнеполитическими решениями», — сказала она.