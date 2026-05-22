Ливанский психолог объяснила появление голых девушек на улицах Бейрута

Ливанское издание Janoubia в авторской колонке обратило внимание не столько на сам факт появления женщины без одежды, сколько на реакцию общества. Автор материала пишет, что самым болезненным в этой сцене оказалось не обнаженное тело женщины, а равнодушие и жестокость окружающих: одни снимали происходящее на телефоны, другие осуждали, а один из прохожих применил силу вместо помощи. В материале также проводится параллель между этой сценой и нынешним состоянием Ливана: «Не только эта женщина шла обнаженной перед людьми — весь Ливан проходил обнаженным перед самим собой», — говорится в статье.