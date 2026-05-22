Рябков: Россия и США настроены продолжать работу по вопросу Украины

На высшем уровне Россия и США сохраняют настрой на продолжение работы по урегулированию конфликта на Украине и восстановлению двустороннего сотрудничества, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Применительно к украинскому кризису мы действительно наблюдаем нацеленный на результат подход Вашингтона, отталкивающийся, особо подчеркну, от признания важности учета первопричин развернутого странами НАТО против России конфликта», — сказал господин Рябков «Ведомостям». Он указал, что подход Соединенных Штатов в отношении конфликта на Украине нацелен на результат.

Как добавил заместитель министра, администрация президента США Дональда Трампа отошла от «догматического либерал-глобалистского мировоззрения своих предшественников». При этом, по его словам, рассуждать о полном разрыве прежней линии на изоляцию России не приходится.

