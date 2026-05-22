Степашин назвал причину, по которой Зеленский не идёт на мир

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что мирное урегулирование конфликта для Владимира Зеленского означает завершение его политической карьеры. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
По словам Степашина, именно поэтому украинский лидер, как считает экс-премьер, продолжает придерживаться линии на продолжение боевых действий.
Он отметил, что завершение конфликта может стать для Зеленского не только политической проблемой, но и привести к более серьезным последствиям.
Степашин подчеркнул, что вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины остается одним из ключевых пунктов международной повестки, а позиции сторон по условиям возможного мира по-прежнему существенно расходятся.
Читайте также: Греция выразила тревогу из-за украинских морских дронов.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!