Беженец из Родинского рассказал, как избежал мобилизации в ВСУ

РИА Новости: беженец сменил четыре дома, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.

ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Беженец Родинского в ДНР Олег Дзюба рассказал РИА Новости, что был вынужден сменить четыре места жительства, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.

По словам мужчины, сотрудники военкомата трижды пытались вручить ему повестки во время работы на шахте. Позже, как рассказал Дзюба, сотрудники военкомата приехали к нему домой, после чего доставили его на медосмотр и выдали боевую повестку.

«Потом начали меня преследовать очень сильно. Я поменял четыре места жительства», — рассказал Дзюба.

Он добавил, что, несмотря на попытки разыскать его, избежать мобилизации ему все же удалось.

Командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады город Родинское освобожден.