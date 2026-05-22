Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,3 тысячи рублей

Россиянка купила дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Белоруссии за символическую сумму в 90 белорусских рублей (около 2,3 тыс. российских рублей).

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По данным агентства, новая хозяйка планирует открыть здесь кафе, апарт-отель и демонстрационные залы.

«Первым делом мы хотим привести в порядок центральный вход, коридор и одну из комнат (гостиную), чтобы открыть их для посетителей. Это, кстати, тоже один из пунктов нашего договора о покупке дворца», — сказала она.

По словам женщины, здание должно быть сдано в эксплуатацию в течение пяти лет.

«Сейчас я, как владелец, отвечаю перед государством за сохранность этого объекта, поэтому мне нужно выполнить ряд обязательств. Но они достаточно стандартные, так, например, в течение пяти лет мы должны сдать дворец в эксплуатацию», — поделилась она.

Исторический дворец Радзивиллов находился в запустении с 2010 года, всё это время местные власти пытались найти инвестора.

