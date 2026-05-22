Командир Чупалов: ВС РФ в Гришине спасли пенсионерку, которой прикрывались ВСУ

«Было такое, что они отступали [из Гришина], вели бабушку за собой. У нас ребята потом с соседней точки врывались туда, в их подвал, зачищали. Получается бабушку нашли тоже. Они (ВСУ — прим. ТАСС) ее толкали тоже от точки к точке, прикрывались. А мы ее потом в тыл выводили», — рассказал командир.