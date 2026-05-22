Командир Чупалов: ВС РФ в Гришине спасли пенсионерку, которой прикрывались ВСУ

Он рассказал, что украинские солдаты длительное время водили женщину за собой из одного места в другое.

ДОНЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие спасли пенсионерку из села Гришино под Красноармейском. Как рассказал в беседе с ТАСС командир штурмовой группы 35-й бригады группировки войск «Центр» Сергей Чупалов, украинские солдаты некоторое время водили женщину за собой с одной точки на другую.

«Было такое, что они отступали [из Гришина], вели бабушку за собой. У нас ребята потом с соседней точки врывались туда, в их подвал, зачищали. Получается бабушку нашли тоже. Они (ВСУ — прим. ТАСС) ее толкали тоже от точки к точке, прикрывались. А мы ее потом в тыл выводили», — рассказал командир.

В конце апреля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Гришино в ДНР.

