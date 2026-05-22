Сальдо: девять округов Херсонской области обесточены из-за атаки дронов ВСУ

Девять округов Херсонской области обесточены из-за атаки украинских беспилотников.
Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО», — написал он в Telegram-канале.
Ведутся восстановительные работы.
Аварийные отключения света наблюдаются также в значительной части Запорожской области, заявил губернатор Евгений Балицкий.
Утром 21 мая мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что город полностью обесточен с полуночи из-за ударов ВСУ по объектам энергетики.