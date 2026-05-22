Доцент Леонова предупредила о штрафах за выращивание картофеля для перепродажи

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова предупредила о штрафах за выращивание картофеля для перепродажи.
«Выращивание картошки на своём усадебном участке не влечёт никаких штрафных санкций, если дачники выращивают её исключительно для себя, для своего личного пользования без дальнейшей перепродажи», — сказала она в беседе с агентством «Прайм».
По словам Леоновой, при продаже картофеля необходимо использовать сертифицированные семена и зарегистрироваться как ИП. За нарушение правил реализации семян можно получить штраф от 300 до 500 рублей, за незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации — от 500 до 2 тыс. рублей.
Она также отметила, что это контролируется Россельхознадзором.
Ранее старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с RT напомнила, что с 1 марта 2026 года обязанность по уничтожению опасных инвазивных растений стала частью режима использования земли.