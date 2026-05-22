Синоптик Шувалов: продолжительность русской зимы в ближайшие годы сократится

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что продолжительность русской зимы в центральной части России в ближайшие годы сократится.
«Традиционная русская зима просто “съёжится”, станет меньше по продолжительности, но она останется», — сказал он ТАСС.
По словам синоптика, бесснежные зимы в центральной части России всё равно не станут нормой, а изменения могут проявиться уже через пять лет.
Ранее заместитель директора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин заявил, что к долгосрочным прогнозам о глобальном потеплении нужно относиться осторожно.