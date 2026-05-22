Врач Усачёва: с наступлением июня основным аллергеном становятся злаковые травы

В начале лета многие пациенты с сезонной аллергией ожидают облегчения после окончания пыления берёзы. Но в реальности июнь нередко оказывается не паузой, а продолжением пыльцевого сезона, просто с другими аллергенами.
Об этом рассказала в беседе с RT Анна Усачёва, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук.
«Если в мае доминирующим аллергеном в центральной части России остаётся пыльца деревьев, то с наступлением июня основную роль начинают играть злаковые травы. К ним относятся тимофеевка, овсяница, мятлик, ежа сборная и другие луговые злаки. Их пыление начинается в конце весны, а пик приходится именно на июнь и первую половину июля, поэтому у некоторых пациентов с поллинозом в этот период симптомы сохраняются, а у части даже усиливаются», — предупредила специалист.
Врач добавила, что сезон аллергии нельзя жёстко привязать к календарю, он определяется реальной концентрацией пыльцы в воздухе.
Gettyimages.ru.
«Даже после окончания активного пыления берёзы в атмосфере ещё сохраняется её остаточная пыльца. На этом фоне практически без перерыва начинается новый пик уже злаковых растений. Дополнительно выраженность симптомов зависит от внешних условий: при сухой и тёплой погоде пыльца накапливается в воздухе, ветер способствует её распространению на большие расстояния, дождь, напротив, временно “очищает” воздух и уменьшает проявления аллергии», — объяснила эксперт.
Говоря о том, как проявляется аллергия в июне, Усачёва добавила, что клиническая картина в этот период остаётся типичной для сезонного аллергического ринита.
«Чаще всего пациенты отмечают заложенность носа, водянистые выделения, приступы чихания, зуд в носу и глазах, слезотечение, ухудшение сна и общего самочувствия. У пациентов с бронхиальной астмой на этом фоне могут усиливаться кашель и появляться эпизоды затруднённого дыхания», — предупредила собеседница RT.
Врач пояснила, что контроль сезонной аллергии — это сочетание устранения контакта с аллергеном и правильно подобранной терапии.
«Она включает ступенчатое лечение: от симптоматических средств (антигистаминные препараты, интраназальные глюкокортикостероиды) до аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), которая влияет на сам механизм формирования аллергической реакции и способна изменять течение заболевания в долгосрочной перспективе», — заключила она.
Ранее россиян предупредили, что страдающим от аллергии на пыльцу берёзы станет легче к концу мая.