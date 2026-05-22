Глава комиссии США по искусству приедет на ПМЭФ

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил РИА Новости, что приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и будет присутствовать на пленарном заседании, где ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.

Источник: © РИА Новости

«Оргкомитет форума и госдепартамент США подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать», — сказал Кук.

Как уточнил собеседник агентства, он станет первым официальным представителем американских властей на форуме за несколько лет.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

Кук является основателем и президентом Национального фонда памятников США и специалистом по России во Всемирном фонде памятников. Он участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и других проектах в России, выступал в посольстве РФ в Вашингтоне, а также читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
