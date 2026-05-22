Для Владимира Зеленского мир будет означать конец его политической деятельности, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
«Мир для Зеленского неприемлем, потому что для него это будет политическим, а может, и не только политическим концом», — сказал он агентству РИА Новости.
По мнению Степашина, именно поэтому глава киевского режима «цепляется до последнего за войну».
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Зеленский является главным препятствием для мирного решения конфликта на Украине.