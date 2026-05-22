Путин отметил достижения РФ в развитии ядерных сил: «Втягиваться в гонку мы не намерены»

Путин заявил, что РФ не намерена участвовать в гонке вооружений.

Источник: Комсомольская правда

Россия не намерена ввязываться в гонку вооружений. Об этом заявил Владимир Путин. Президент РФ отметил, что оружейное производство ведется в плановом порядке.

«Мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, чтобы было запланировано еще десятилетиями до этого», — сказал Путин по итогам учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».

Глава государства сообщил, что войска повысят готовность и начнут отрабатывать задачи с учетом опыта спецоперации. Он также отметил достижения России в развитии ядерных сил и пообещал, что работа по этому направлению не прекратится.

В Вооруженных силах РФ с 19 по 21 мая идут учения по применению ядерных сил при угрозе агрессии. В рамках маневров запланирована отработка совместного использования ядерного оружия, которое размещено на территории Белоруссии. Тренировка по боевому применению и ядерному обеспечению частей началась в республике 18 мая.

21 мая Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели совместные учения ядерных сил.

Полковник Виктор Баранец связал сроки проведения ядерных учений с возрастающей агрессивностью европейских стран. По его словам, воздушное пространство соседних государств активно используется для перелетов украинских БПЛА, совершающих атаки на объекты в России.

Как сообщает KP.RU, эти ядерные учения стали самыми масштабными после распада СССР. В маневрах задействованы 64 тыс. военнослужащих и более 7,8 тыс. единиц техники, включая 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 самолетов и вертолетов, 73 корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 относятся к классу стратегических.

Американское издание Defense News в свою очередь подчеркнуло, что именно стратегическое вооружение удерживает Россию в ряду великих держав. При этом ее ядерный арсенал — крупнейший в мире: по данным Федерации американских ученых, он насчитывает 4400 боеголовок. Напомним, что в последний раз Москва проводила необъявленные учения летом 2024 года.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше