Путин отметил достижения РФ в развитии ядерных сил: «Втягиваться в гонку мы не намерены»

Россия не намерена ввязываться в гонку вооружений. Об этом заявил Владимир Путин. Президент РФ отметил, что оружейное производство ведется в плановом порядке.
«Мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, чтобы было запланировано еще десятилетиями до этого», — сказал Путин по итогам учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».
Глава государства сообщил, что войска повысят готовность и начнут отрабатывать задачи с учетом опыта спецоперации. Он также отметил достижения России в развитии ядерных сил и пообещал, что работа по этому направлению не прекратится.
В Вооруженных силах РФ с 19 по 21 мая идут учения по применению ядерных сил при угрозе агрессии. В рамках маневров запланирована отработка совместного использования ядерного оружия, которое размещено на территории Белоруссии. Тренировка по боевому применению и ядерному обеспечению частей началась в республике 18 мая.
21 мая Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели совместные учения ядерных сил.
Полковник Виктор Баранец связал сроки проведения ядерных учений с возрастающей агрессивностью европейских стран. По его словам, воздушное пространство соседних государств активно используется для перелетов украинских БПЛА, совершающих атаки на объекты в России.
Как сообщает KP.RU, эти ядерные учения стали самыми масштабными после распада СССР. В маневрах задействованы 64 тыс. военнослужащих и более 7,8 тыс. единиц техники, включая 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 самолетов и вертолетов, 73 корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 относятся к классу стратегических.
Американское издание Defense News в свою очередь подчеркнуло, что именно стратегическое вооружение удерживает Россию в ряду великих держав. При этом ее ядерный арсенал — крупнейший в мире: по данным Федерации американских ученых, он насчитывает 4400 боеголовок. Напомним, что в последний раз Москва проводила необъявленные учения летом 2024 года.