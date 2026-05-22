CNN: в Теннесси казнь осуждённого отложили на год после неудачной попытки

В Теннесси как минимум на год отложили казнь осуждённого Тони Каррутерса после неудачной попытки привести приговор в исполнение с помощью смертельной инъекции, сообщает CNN.
По данным телеканала, попытка казни сорвалась из-за того, что сотрудники правоохранительных органов не смогли найти вену для катетера.
Отмечается, что в США неоднократно приходилось отменять казни из-за подобных проблем.
57-летний Тони Каррутерс был приговорен к смертной казни после того, как его признали виновным в похищении и убийстве в 1994 году трёх человек.
Ранее Минюст США упростил исполнение смертных приговоров и внёс в список способов казней расстрелы.