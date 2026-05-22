Американский представитель прибудет в РФ на ПМЭФ: глава комиссии США по искусству будет слушать речь Путина

В России в начале июня традиционно пройдет Петербургский международный экономический форум. На мероприятие планирует прибыть глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Он сообщил, что желает присутствовать на заседании во время выступления президента РФ Владимира Путина. Об этом Родни Мимс Кук рассказал в беседе с РИА Новости.
Он уведомил, что станет первым официальным представителем властей США на ПМЭФ за несколько лет. Ранее дипломатов не было из-за трудностей в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
«Оргкомитет форума и госдепартамент США подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина», — поделился Родни Мимс Кук.
В 2026 году программа форума выстроена вокруг новой модели глобального развития. Участники обсудят изменения в мировой экономике и переход к многополярной системе международных отношений.