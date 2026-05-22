Глава комиссии США по искусству заявил, что посетит выступление Путина на ПМЭФ

Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук заявил, что посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и будет присутствовать на пленарном заседании, где ожидается выступление российского лидера Владимира Путина.

«Оргкомитет форума и Госдепартамент США подтвердили, что я приглашён на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нём присутствовать», — сказал он агентству РИА Новости.

По словам Кука, он станет первым за несколько лет официальным представителем властей США на форуме.

Ранее сообщалось, что депутат бундестага от фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ), эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре примет участие в ПМЭФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин выступит на ПМЭФ с содержательной речью.

