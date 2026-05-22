Пленный из ВСУ: Киев в первую очередь платят наемникам

По словам Валерия Скляренко, украинцы же получают зарплату по остаточному принципу.

МАРИУПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины стараются в первую очередь рассчитываться с наемниками, украинцам платят по остаточному принципу, это касается не только зарплат, но и компенсационных выплат, об этом рассказал ТАСС украинский пленный младший сержант из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Валерий Скляренко.

«Смотря в каком подразделении служишь: где-то платят, где-то нет. Наемникам, колумбийцам, например, платят, нам — нет. Нам — с трудом. Даже по ранению — задержки, или вообще никто не может дождаться выплаты по ранению», — сказал он на видео, предоставленном ТАСС организацией «Щит матерей».