Рейс из Франции в США перенаправлен в Канаду из-за мер борьбы с Эболой

Соединенные Штаты ограничили въезд в страну для лиц, которые течение последних трех недель находились в ДР Конго, Уганде или Южном Судане. Въехать в США они могут только через аэропорт Даллеса в штате Вирджиния. Речь идет как об иностранцах, так и о гражданах США.