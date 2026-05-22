Аналитик Гладкова: для борьбы с курящими на балконе необходимы видео и свидетели

Курение на балконе своей квартиры само по себе прямо не запрещено. Но если дым от соседа систематически попадает в квартиру другого человека, то это уже нарушение его прав, предупредила в беседе с RT Елена Гладкова, эксперт «Народный фронт. Аналитика».
«К примеру, Верховный суд России в определении № 67-КГ17−16 от 7 ноября 2017 года прямо указал: право курить не должно причинять неудобства соседям. Проникновение табачного дыма в чужое жильё — это основание для компенсации морального вреда, даже если запах формально не нормируется санитарными правилами», — рассказала она.
Однако важно понимать, что отстоять свои права непросто, добавила эксперт.
«В том же деле, которое дошло до Верховного суда, истец сначала проиграл в районном суде, потом в апелляции, затем Верховный суд дважды отменял решения нижестоящих инстанций, и только спустя два года после начала разбирательств удалось взыскать компенсацию — и то не 250 тыс., а 5 тыс. рублей», — заявила специалист.
Однако решение Верховного суда 2017 года привело к тому, что суды первой инстанции гораздо охотнее встают на сторону некурящих жильцов, а сами разбирательства теперь занимают месяцы, а не годы, добавила аналитик.
«Подтверждение тому — свежая практика 2025 года: суд апелляционной инстанции, проанализировав положения Рамочной конвенции ВОЗ, Жилищного и Гражданского кодексов, отменил решение районного суда, который ранее отказал в иске из-за “недоказанности”, и сам взыскал с курильщика 10 тыс. рублей компенсации морального вреда», — отметила собеседница RT.
По словам Гладковой, суд установил, что для удовлетворения иска не нужно доказывать превышение санитарных норм — достаточно подтвердить сам факт систематического проникновения дыма с балкона соседа в квартиру.
«Итог: сегодня выиграть дело реально даже в первой инстанции, имея на руках видео, показания свидетелей или акт, составленный участковым», — заключила она.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв напомнил в беседе с RT, что курение в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов и на детских площадках запрещено федеральным законом.