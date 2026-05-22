Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Гладкова: для борьбы с курящими на балконе необходимы видео и свидетели

Курение на балконе своей квартиры само по себе прямо не запрещено. Но если дым от соседа систематически попадает в квартиру другого человека, то это уже нарушение его прав, предупредила в беседе с RT Елена Гладкова, эксперт «Народный фронт. Аналитика».

Курение на балконе своей квартиры само по себе прямо не запрещено. Но если дым от соседа систематически попадает в квартиру другого человека, то это уже нарушение его прав, предупредила в беседе с RT Елена Гладкова, эксперт «Народный фронт. Аналитика».

«К примеру, Верховный суд России в определении № 67-КГ17−16 от 7 ноября 2017 года прямо указал: право курить не должно причинять неудобства соседям. Проникновение табачного дыма в чужое жильё — это основание для компенсации морального вреда, даже если запах формально не нормируется санитарными правилами», — рассказала она.

Однако важно понимать, что отстоять свои права непросто, добавила эксперт.

«В том же деле, которое дошло до Верховного суда, истец сначала проиграл в районном суде, потом в апелляции, затем Верховный суд дважды отменял решения нижестоящих инстанций, и только спустя два года после начала разбирательств удалось взыскать компенсацию — и то не 250 тыс., а 5 тыс. рублей», — заявила специалист.

Однако решение Верховного суда 2017 года привело к тому, что суды первой инстанции гораздо охотнее встают на сторону некурящих жильцов, а сами разбирательства теперь занимают месяцы, а не годы, добавила аналитик.

«Подтверждение тому — свежая практика 2025 года: суд апелляционной инстанции, проанализировав положения Рамочной конвенции ВОЗ, Жилищного и Гражданского кодексов, отменил решение районного суда, который ранее отказал в иске из-за “недоказанности”, и сам взыскал с курильщика 10 тыс. рублей компенсации морального вреда», — отметила собеседница RT.

По словам Гладковой, суд установил, что для удовлетворения иска не нужно доказывать превышение санитарных норм — достаточно подтвердить сам факт систематического проникновения дыма с балкона соседа в квартиру.

«Итог: сегодня выиграть дело реально даже в первой инстанции, имея на руках видео, показания свидетелей или акт, составленный участковым», — заключила она.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв напомнил в беседе с RT, что курение в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов и на детских площадках запрещено федеральным законом.