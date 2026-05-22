Лукашенко заявил, что не реагирует на болтовню Зеленского

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не реагирует на «болтовню» из Киева, в том числе от Владимира Зеленского, о том, что Москва может втянуть Минск в конфликт на Украине.
«Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть. Человек находится под прессом серьезным, выводов, к сожалению, делать не хочет, и анализировать обстановку», — сказал Лукашенко на видео, которое опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».
Президент также напомнил, что Минск будет втянут в конфликт только в одном случае: если территория Белоруссии подвергнется агрессии. По словам Лукашенко, тогда страна будет не просто «втянута», а совместно с Россией будет защищать свое Отечество «от Бреста до Владивостока».