Рябков объяснил значение фразы «дух Анкориджа» для России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 22 апреля в интервью «Ведомостям» разъяснил значение формулировки «дух Анкориджа». Как сообщает ТАСС, под данным выражением в Москве понимают атмосферу, сложившуюся между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время саммита на Аляске.

Источник: РИА "Новости"

«Под “духом Анкориджа”, если вы заостряете внимание именно на этой формулировке, мы подразумеваем атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США, которая позволила в контексте прошлогоднего саммита на Аляске согласовать на уровне руководства двух стран базовые контуры урегулирования вокруг Украины», — заявил замглавы МИД РФ.

Рябков отметил, что ключевое значение имеет не то, как данное явление называют за рубежом, а сохранение настроя на высшем уровне для продолжения совместной работы с Вашингтоном по процессу мирного урегулирования на Украине. Кроме того, по его словам, важны способы восстановления двусторонних отношений между США и Россией.

Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.
