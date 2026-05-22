Рябков объяснил значение фразы «дух Анкориджа» для России

«Под “духом Анкориджа”, если вы заостряете внимание именно на этой формулировке, мы подразумеваем атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США, которая позволила в контексте прошлогоднего саммита на Аляске согласовать на уровне руководства двух стран базовые контуры урегулирования вокруг Украины», — заявил замглавы МИД РФ.
Рябков отметил, что ключевое значение имеет не то, как данное явление называют за рубежом, а сохранение настроя на высшем уровне для продолжения совместной работы с Вашингтоном по процессу мирного урегулирования на Украине. Кроме того, по его словам, важны способы восстановления двусторонних отношений между США и Россией.