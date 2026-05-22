Расчеты пунктов воздушного наблюдения "Центра" отразили налет дронов ВСУ над ДНР

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Бойцы пунктов воздушного наблюдения группировки войск «Центр» отразили массовый налет беспилотников противника над территорией ДНР, сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие пунктов воздушного наблюдения (ПВН) 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” отразили массовый налет ударных дронов формирований ВСУ в зоне проведения специальной военной операции над территорией Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
В Минобороны рассказали, что для обнаружения воздушных целей военнослужащие оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют заблаговременно обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты. Расчеты ПВН прикрывают мирное население республики и критически важные объекты гражданской инфраструктуры, успешно отражая попытки воздушных атак противника. «Чем больше сбиваем, тем лучше, тем меньше уходит противника на мирные города, на мирное население», — сказал старший пункта воздушного наблюдения с позывным Боцман.