Расчеты пунктов воздушного наблюдения "Центра" отразили налет дронов ВСУ над ДНР

В Минобороны рассказали, что для обнаружения воздушных целей военнослужащие оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют заблаговременно обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты. Расчеты ПВН прикрывают мирное население республики и критически важные объекты гражданской инфраструктуры, успешно отражая попытки воздушных атак противника. «Чем больше сбиваем, тем лучше, тем меньше уходит противника на мирные города, на мирное население», — сказал старший пункта воздушного наблюдения с позывным Боцман.