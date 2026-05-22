Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: США потеряли в ходе конфликта с Ираном почти 20% арсенала MQ-9 Reaper

США потеряли в ходе конфликта на Ближнем Востоке почти 20% арсенала беспилотников MQ-9 Reaper, пишет Bloomberg.

США потеряли в ходе конфликта на Ближнем Востоке почти 20% арсенала беспилотников MQ-9 Reaper, пишет Bloomberg.

«С начала войны Иран уничтожил более двух десятков беспилотников MQ-9 Reaper, находившихся на вооружении американских войск. Это значительные потери, оцениваемые почти в $1 млрд, что составляет 20% от довоенного парка этих труднозаменяемых беспилотных систем, находившихся в распоряжении Пентагона», — говорится в материале.

По словам источника агентства, многие из этих беспилотников были сбиты Ираном, в то время как другие были уничтожены на земле в результате ракетных ударов или других инцидентов.

Ранее сообщалось, что США израсходовали более $85 млрд на военную операцию против Ирана за 79 дней.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше