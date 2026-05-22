Bloomberg: США потеряли в ходе конфликта с Ираном почти 20% арсенала MQ-9 Reaper

«С начала войны Иран уничтожил более двух десятков беспилотников MQ-9 Reaper, находившихся на вооружении американских войск. Это значительные потери, оцениваемые почти в $1 млрд, что составляет 20% от довоенного парка этих труднозаменяемых беспилотных систем, находившихся в распоряжении Пентагона», — говорится в материале.
По словам источника агентства, многие из этих беспилотников были сбиты Ираном, в то время как другие были уничтожены на земле в результате ракетных ударов или других инцидентов.
Ранее сообщалось, что США израсходовали более $85 млрд на военную операцию против Ирана за 79 дней.