Нетаньяху в плену: главе Израиля предрекли 2 финала, один страшнее другого

Война с Ираном стала для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху способом сохранить власть, в случае провала он может потерять место и оказаться в тюрьме. Такое мнение в разговоре с aif.ru озвучил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа, посвященный ситуации вокруг Ирана, прошел в крайне напряженной атмосфере. По данным СМИ, у израильского премьера буквально «горели волосы на голове». Лидеры стран не сошлись во мнениях. Нетаньяху предпочел бы возобновить полномасштабные военные действия, тогда как американский лидер настаивает на дипломатическом пути и переговорах с Тегераном.
«Почему Нетаньяху нервничает? Потому что для него ведение боевых действий — это сохранение власти, а остановка боевых действий именно вокруг Ирана — это в конечном итоге не просто потеря власти, а, может быть, потеря свободы. Вот поэтому он и нервничает очень сильно. Ему надо, чтобы Соединенные Штаты воевали. Сам Израиль воевать против Ирана в одиночку не может, потому что страна маленькая, и Иран просто “задолбает” их своими ракетами. Все их базы и объекты военного назначения могут быть полностью уничтожены. Кстати, это тоже станет фактором для того, чтобы Нетаньяху в конце концов убрали из-за поражения в войне с Ираном. То есть получается, что Нетаньяху нужна война, но такая, чтобы воевали именно американцы», — пояснил Перенджиев.
Эксперт подчеркнул, что израильский премьер оказался в положении цугцванга, когда любой ход ведет к ухудшению позиций. Если он пойдет на конфликт в одиночку, страна потерпит сокрушительное поражение, за которым последует его немедленное свержение. Однако и давление союзника не сулит ничего хорошего, так как Трамп настаивает на деэскалации.
«У США свои политические риски. Трамп понимает, что продолжение боевых действий несет большие проблемы как для американского общества, так и для власти. Если США продолжат войну вместе с Израилем, Нетаньяху вроде как пока остается при своем. Но с другой стороны, если США все-таки удержатся от ударов, Нетаньяху тоже сильно страдает. Это конфликт интересов. Получается, Израиль и США взяли и создали себе большую проблему, а теперь вылезти из нее уже не могут», — резюмировал Перенджиев.