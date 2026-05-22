Штурмовики прорвали мощный укрепленный узел ВСУ в ДНР

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» прорвали мощный укрепленный узел ВСУ на подступах к Новопавловке в ДНР, рассказали в Минобороны.
«Военнослужащие штурмового отряда 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” выполнили боевую задачу по захвату опорных пунктов формирований ВСУ на подступах к населенному пункту Новопавловка ДНР на Днепропетровском направлении специальной военной операции. Штурмовикам удалось прорвать оборону противника, который превратил данный район в мощный укрепленный узел», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что операция проходила при взаимодействии с расчетами войск беспилотных систем, артиллерией и другими подразделениями.
«В ходе штурма опорных пунктов противник оказывал сопротивление, применяя ударные дроны и минометы. Однако благодаря грамотной тактике и профессионализму военнослужащих штурмового отряда оборона ВСУ была сломлена», — добавили в министерстве.
Это создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения группировки войск «Центр» на Днепропетровском направлении, заключили в Минобороны.