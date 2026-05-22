Лесопожарный центр пополнился новой спецтехникой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой Лесопожарный центр поступили семь новых грузовых бортовых автомобилей ГАЗ повышенной проходимости. Уже в этом сезоне технику будут использовать для доставки лесопожарных групп и оборудования к очагам возгораний в условиях бездорожья.

Источник: НИА Красноярск

Машины направили в Северо-Енисейское, Ярцевское, Богучанское, Кодинское, Пировское, Саянское и Мотыгинское лесничества. Годом ранее такие машины поступили в Байкитское, Ванаварское Подкаменно-Тунгусское и Тураханское подразделения. В грузовиках имеются тахографы и спутниковая навигация ГЛОНАСС, что даёт возможность в режиме реального времени узнать их местоположение. Также в числе оборудования — механическая лебедка, тент, противооткатные упоры, цепи противоскольжения и набор инструментов.

«Расширение автопарка стало возможным благодаря федеральным средствам, выделенным на усиление северных подразделений. Современная лесопожарная техника в сочетании с профессионализмом лесных пожарных позволяет эффективнее бороться с огнём и снизить площади, пройденные огнём. Это одна из задач нацпроекта “Экологическое благополучие”», — подчеркнул директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

Напомним, благодаря взаимодействию Правительства РФ и Губернатора края Михаила Котюкова в этом году в регионе существенно расширили зону авиационного обслуживания и тушения лесных пожаров. В Туре возобновило работу Эвенкийское авиаотделение. Это позволит эффективнее бороться с огнём в удалённой труднодоступной местности.