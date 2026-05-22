"Совы" "Центра" минируют пути ВСУ под Добропольем, не боясь РЭБ

Оператор Сергей Горской рассказал, что дрон используется для минирования на участках фронта, где активно действует РЭБ противника. «Эта птица не имеет канала связи, мы ее запускаем посредством сети интернет, тем самым мы облегчаем задачу операторов, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения. Запускаем ее отсюда, то есть фактически находясь в безопасности. Птица летает до 50 км общего расстояния и переносит до 10 и даже 15 кг полезной нагрузки», — сказал он.