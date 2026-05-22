"Совы" "Центра" минируют пути ВСУ под Добропольем, не боясь РЭБ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Расчеты тяжелых квадрокоптеров «Сова» подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Центр» установили мины на ключевых маршрутах ВСУ на добропольском направлении, оставаясь незаметными для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем в составе инженерно-саперного соединения группировки войск “Центр” применили тяжелые квадрокоптеры “Сова” для срыва логистики формирований ВСУ как в тыловых районах, так и на линии боевого соприкосновения на Добропольском направлении СВО. В ходе выполнения задачи расчеты БПЛА “Сова” установили противопехотные и противотанковые мины на ключевых маршрутах выдвижения резервов и снабжения подразделений украинских боевиков. Минирование проводилось точечно на участках дорог, колонных путях и в местах вероятного развертывания вражеских колонн в тыловых районах», — говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что полет по заранее заложенному маршруту и автономное сбрасывание мин на заданных координатах гарантируют выполнение задачи даже при полном отсутствии связи с оператором. Благодаря скрытности, внезапности применения дронов, устойчивости к РЭБ и ночному режиму работы противник несет потери на марше, подрываясь на дистанционно установленных минах.
Оператор Сергей Горской рассказал, что дрон используется для минирования на участках фронта, где активно действует РЭБ противника. «Эта птица не имеет канала связи, мы ее запускаем посредством сети интернет, тем самым мы облегчаем задачу операторов, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения. Запускаем ее отсюда, то есть фактически находясь в безопасности. Птица летает до 50 км общего расстояния и переносит до 10 и даже 15 кг полезной нагрузки», — сказал он.