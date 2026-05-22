В Благовещенске открылся российско-китайский экономический форум

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая — РИА Новости. Российско-китайский экономический форум «АмурЭкспо-2026», который является выездной площадкой ВЭФ, открылся в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости.
«Российско-китайский экономический форум “АмурЭкспо” — одно из главных событий в экономическом календаре Дальнего Востока. Для нас он давно перестал быть просто выставочным мероприятием, это ключевая деловая площадка региона», — сказал в приветственном слове губернатор Амурской области Василий Орлов.
Популярность форума растет с каждым годом. В «АмурЭкспо-2026» участвуют представители более 30 регионов — в том числе Белгородской, Иркутской, Мурманской областей. Среди зарубежных участников — Китай, Белоруссия, Казахстан.
В программе форума свыше 100 мероприятий по темам развития территорий, логистики, туризма, креативных индустрий. Впервые эксперты России и Китая обсудят сферу электронной торговли и цифровое взаимодействие.
«Уверен, что форум “АмурЭкспо” в этом году станет важной площадкой для развития российско-китайского взаимодействия. А предприниматели смогут найти новые возможности для развития бизнеса и привлечения инвестиций», — добавил Орлов.
Мероприятие проходит 21−24 мая в формате «одно событие — две страны»: деловая программа синхронизирована между Благовещенском и Хэйхэ. Форум получил статус выездной площадки ВЭФ и проводится при поддержке Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока.
Центральным событием станет пленарное заседание «Амурский коридор в будущее» с участием министра РФ по развитию Дальнего востока и Арктики Алексея Чекункова и представителей деловых кругов двух стран. Выставка объединит свыше 125 экспонентов из России, Китая и стран АТР.