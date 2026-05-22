Военные "Центра" отразили массовый налет дронов ВСУ над ДНР

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Военные пунктов воздушного наблюдения группировки войск «Центр» отразили массовый налет ударных дронов ВСУ над территорией Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие пунктов воздушного наблюдения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” отразили массовый налет ударных дронов формирований ВСУ в зоне проведения специальной военной операции над территорией Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что высокая мобильность, профессиональная выучка и четкое взаимодействие расчетов ПВО обеспечивает многочисленные успешные уничтожения воздушных целей противника, что позволяет надежно контролировать воздушное пространство и обеспечивать безопасность мирных жителей на территории ДНР.