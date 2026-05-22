Welt: Зеленский до сих пор не прокомментировал скандал с Ермаком

Владимир Зеленский до сих пор не прокомментировал дело против экс-главы его офиса Андрея Ермака, пишет Welt.
Издание обращает внимание, что глава киевского режима продолжает ежедневно давать комментарии в соцсетях и записывает видеосообщения о конфликте и других проблемах на Украине.
«Но он упорно молчит о развитии коррупционного скандала, в который вовлечены несколько его соратников — скандала, сотрясающего Украину с прошлого года, — и, прежде всего, о том, что ему самому было известно и был ли он вообще причастен к этим событиям», — говорится в материале.
Ранее в Die Zeit писали, что европейские лидеры призывают Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине ради членства в ЕС.