Роскачество: на предназначенных для купания людей пляжах нельзя быть с собаками

Согласно правилам пользования пляжами в России, на организованных пляжах, предназначенных для купания людей, находиться с собаками запрещено, напомнили RT в пресс-службе Роскачества.
«Исключения составляют собаки-поводыри. Это связано с соблюдением санитарных норм, а также с необходимостью обезопасить других отдыхающих от потенциально агрессивных животных. Если хозяин выгуливает питомца недалеко от пляжа, важно следить, чтобы животное не пересекало границу организованной зоны», — подчеркнули собеседники RT.
Как заявили специалисты, на дикие пляжи, которые не предназначены для купания людей, собаку привести можно.
«Животное может плавать только в тех местах, где запрещено купание людей», — заключили эксперты.
