МИД раскрыл значение популярной фразы «дух Анкориджа»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Москва понимает под «духом Анкориджа». По его словам, это доверие между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которое на саммите Аляски позволило согласовать основные принципы украинского урегулирования.
«Под “духом Анкориджа”, если вы заостряете внимание именно на этой формулировке, мы подразумеваем атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США, которая позволила в контексте прошлогоднего саммита на Аляске согласовать на уровне руководства двух стран базовые контуры урегулирования вокруг Украины, которым мы, со своей стороны, остаемся привержены», — пояснил Рябков для «Ведомостей».
По словам дипломата, не имеет значения, как этот процесс называют в Америке. Рябков отметил, что на высшем уровне в обеих странах сохраняется стремление к продолжению конструктивной работы как по украинскому вопросу.
Кроме этого, развивается также диалог в области поиска путей восстановления взаимного уважения в двусторонних отношениях между США и Россией.
Накануне российский президент посетил с официальным визитом Пекин. Там Путин подписал 20 соглашений между РФ и Китаем. Тогда же Трамп признался, что он не спал до поздней ночи ради просмотра трансляции визита президента РФ.
Тогда же хозяин Белого дома позитивно оценил встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина.
В последнее время в отношениях Москвы и Вашингтона отмечается позитивный настрой. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, страны находятся в постоянном контакте друг с другом. Текущие квзаимодействия приносят ощутимую пользу.
Рябков при этом подчеркнул, что оснований утверждать, что диалог между РФ и США замедлился — нет.
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин также подтвердил, что Россия и США продолжают поддерживать постоянные контакты по украинской повестке.
Глава российского МИД Сергей Лавров заверил, что Москва готова к переговорам по Украине с Соединенными Штатами. Министр также напомнил о готовности руководства РФ в целом поддерживать контакты по урегулированию на Украине.