Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В провинции Альберта в октябре пройдёт референдум по вопросу отделения от Канады

Премьер Альберты Даниэль Смит заявила, что 19 октября состоится референдум по вопросу отделения провинции от Канады.

Премьер Альберты Даниэль Смит заявила, что 19 октября состоится референдум по вопросу отделения провинции от Канады.

Об этом сообщат CBC.

«На мой взгляд, сейчас не время терять надежду в нашей стране. Не тогда, когда мы так упорно и долго боролись и многого добились», — сказала она.

У местных жителей спросят, должна ли Альберта оставаться частью Канады или правительству провинции следует начать юридическую процедуру для проведения обязательного к исполнению провинциального референдума о выходе из состава страны.

В декабре 2025 года законодательное собрание провинции Альберта приняло гражданскую петицию об отделении от Канады.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше