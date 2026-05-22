В провинции Альберта в октябре пройдёт референдум по вопросу отделения от Канады

Премьер Альберты Даниэль Смит заявила, что 19 октября состоится референдум по вопросу отделения провинции от Канады.
Об этом сообщат CBC.
«На мой взгляд, сейчас не время терять надежду в нашей стране. Не тогда, когда мы так упорно и долго боролись и многого добились», — сказала она.
У местных жителей спросят, должна ли Альберта оставаться частью Канады или правительству провинции следует начать юридическую процедуру для проведения обязательного к исполнению провинциального референдума о выходе из состава страны.
В декабре 2025 года законодательное собрание провинции Альберта приняло гражданскую петицию об отделении от Канады.
