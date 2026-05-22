Эксперт Сюй: Россия и Китай подтвердили высокий уровень взаимодоверия

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Визит президента РФ Владимира Путина в КНР воспринимается как очередное подтверждение высокого уровня политического взаимного доверия между двумя странами в условиях глобальной неопределенности и экономической нестабильности. Такое мнение высказал ТАСС эксперт из китайского аналитического центра «Паньгу» Сюй Циньдо.
По его оценке, значение визита российского лидера подчеркивается сразу несколькими символическими датами — 30-летием стратегического партнерства между Россией и Китаем, 25-летием Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также запуском перекрестных российско-китайских годов образования.
Этот визит, указал он, имеет особое значение для укрепления долгосрочной стабильности двусторонних отношений. Эксперт отметил, что взаимодействие России и Китая «не направлено против третьих сторон» и основано на устойчивой стратегической координации, а не на временной политической конъюнктуре.
«Китай считает тесное взаимодействие с Россией важным для поддержания глобальной стратегической стабильности и продвижения того, что Пекин называет более “многополярным” и “сбалансированным” международным порядком», — сказал Сюй Циньдо.
Эксперт также обратил внимание на международный контекст визита. По его словам, на фоне усиливающегося давления со стороны Запада у Пекина и Москвы появляются дополнительные стимулы для углубления координации в дипломатии, торговле, финансах и технологической сфере.