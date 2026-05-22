США одобрили возможную продажу Украине оборудования для ЗРК HAWK на $108,1 млн

По информации Госдепартамента, в Киеве также запросили возможность предоставления поддержки в обслуживании и услуг по ремонту устройств.

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг по поддержанию работы зенитно-ракетных комплексов HAWK на $108,1 млн. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента США.

Как следует из документа, киевские власти запросили возможность приобрести комплектующие, запчасти для указанных ЗРК, поддержку в их модернизации и обслуживании, а также услуги по ремонту и возврату оборудования. Общая сумма сделки оценивается в $108,1 млн.

Основным подрядчиком выступит компания Sierra Nevada Corporation. В заявлении утверждается, что сделка отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и не изменит баланс сил в регионе. Кроме того, в Госдепе исходят из того, что сделка не окажет негативного влияния на боеготовность американских вооруженных сил.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше