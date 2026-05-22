Одна провинция готовит референдум об отделении от Канады

Премьер канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что 19 октября в регионе состоится референдум, на котором будет поднят вопрос о возможном отделении от Канады, сообщает CBC.
По её словам, речь идёт о голосовании, связанном с будущим статуса провинции. В бюллетень вынесут вопрос о том, должна ли Альберта оставаться в составе страны либо правительству региона следует приступить к юридической процедуре подготовки обязательного к исполнению референдума о выходе из состава Канады.
Смит подчеркнула, что, по её мнению, сейчас не время для утраты надежды на страну, отметив длительную работу и достигнутые результаты.
В декабре 2025 года законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию, касающуюся инициативы об отделении от Канады.
Таким образом, предстоящее голосование станет предварительным этапом, который определит, получит ли региональное правительство полномочия для запуска дальнейшей юридической процедуры, связанной с возможным выходом провинции из состава государства.
