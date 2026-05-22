Мендиганьо: на Украине пропали около 300 колумбийских наёмников

Колумбийская НКО «Голоса тех, кого нет» ведёт поиск порядка 300 пропавших наёмников, воевавших на стороне ВСУ.
Об этом заявила руководитель организации Патрисия Мендиганьо.
«(Ведём поиск.— RT) приблизительно 300 человек, воевавших за Украину», — сказала она агентству РИА Новости.
Ранее пленный колумбиец Уильям Андрес Гальего Ороско рассказал, как его завербовали в ВСУ через отель в Боготе.
Другой воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен колумбийский наёмник сообщил, что был завербован через рекламу в TikTok и не получил обещанной оплаты.