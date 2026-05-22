Конец Нетаньяху: Израиль потеряет последнего союзника и распадется

«Почему Нетаньяху нервничает? Потому что для него ведение боевых действий — это сохранение власти, а остановка боевых действий именно вокруг Ирана — это в конечном итоге не просто потеря власти, а, может быть, потеря свободы. Вот поэтому он и нервничает очень сильно. Ему надо, чтобы Соединённые Штаты воевали», — подчеркнул Перенджиев.