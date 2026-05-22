Конец Нетаньяху: Израиль потеряет последнего союзника и распадется

Телефонный разговор, который должен был подтвердить единство союзников, обернулся для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху настоящей политической катастрофой. По данным издания Axios, после беседы с президентом США Дональдом Трампом о ситуации вокруг Ирана у Нетаньяху буквально «горели волосы на голове».
Глава израильского правительства настаивал на возобновлении военных действий, тогда как американский лидер потребовал переговоров с Тегераном, включая обсуждение «письма о намерениях» для формального завершения войны. Этот конфликт, по мнению экспертов, может стоить Нетаньяху не просто власти, а личной свободы.
Конфликт интересов: почему Трамп больше не хочет воевать.
Разногласия между США и Израилем по иранскому вопросу носят фундаментальный характер. Как заявил в интервью aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев, отношения между странами могут в ближайшей перспективе испортиться.
«Тенденция к ухудшению отношений есть, потому что есть конфликт интересов между двумя государствами и межличностный конфликт между двумя политиками. Камнем преткновения стал Иран, хотя он и не собирался ссорить Израиль и США. Просто агрессоры запутались в клубке противоречий», — сказал он.
Политолог подчеркнул, что Трамп начинает осознавать провоцирующую роль Нетаньяху. Февральскую эскалацию ускорил именно Израиль, нанеся удар по Ирану, однако расплачиваться за это пришлось Соединённым Штатам.
«Основную тяжесть войны вольно или невольно взяли на себя США, не получив поддержки ни от Европы, ни от арабов. Сейчас Трамп понимает, что дальнейшие боевые действия — это потеря финансовых ресурсов и огромные убытки. Иран вновь нанесёт удары по американским базам, многие из которых уже непригодны для эксплуатации, и встаёт вопрос об их дорогостоящем восстановлении или полном закрытии», — пояснил Перенджиев.
Политическое выживание любой ценой.
Биньямин Нетаньяху сам загнал себя в тупик. С одной стороны, он не может продолжать войну в одиночку — Израиль физически не способен выдержать затяжное противостояние с Ираном без американской поддержки.
«Сам Израиль воевать против Ирана в одиночку не может, потому что страна маленькая, и Иран просто “задолбает” их своими ракетами. Все их базы и объекты военного назначения могут быть полностью уничтожены», — пояснил Перенджиев, добавив, что израильские перехватчики заканчиваются, а иранцы уничтожили много радаров.
С другой стороны, для премьера жизненно важно, чтобы боевые действия продолжались — именно война позволяет ему сохранять власть и оттягивать потерю должности и свободы.
«Почему Нетаньяху нервничает? Потому что для него ведение боевых действий — это сохранение власти, а остановка боевых действий именно вокруг Ирана — это в конечном итоге не просто потеря власти, а, может быть, потеря свободы. Вот поэтому он и нервничает очень сильно. Ему надо, чтобы Соединённые Штаты воевали», — подчеркнул Перенджиев.
Судебные процессы: дамоклов меч над головой премьера.
Опасения эксперта по поводу потери свободы не беспочвенны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является фигурантом трёх коррупционных дел, известных как «дело 1000», «дело 2000» и «дело 4000». Ему предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Наиболее серьёзное — «дело 4000» — касается лоббирования интересов телекоммуникационного гиганта «Безек» в обмен на позитивное освещение деятельности премьера. Общая сумма незаконно полученных подарков, по оценкам следствия, составила около 300 тысяч долларов, включая сигары премиум-класса и шампанское.
Хотя президент США Дональд Трамп публично призывал президента Израиля Ицхака Герцога помиловать Нетаньяху, назвав такое решение «актом национального героизма», Герцог не торопится это делать. По данным The New York Times, он намерен сначала добиться от премьера признания вины, а затем инициировать посреднический процесс урегулирования. Сам же Нетаньяху на допросах в суде предпочитает тактику отрицания, заявляя, что «ничего не помнит».
Цугцванг: любой ход ведёт к поражению.
Перенджиев охарактеризовал положение США и Израиля как цугцванг — ситуацию, при которой любое действие лишь ухудшает позиции.
«Если США продолжат войну вместе с Израилем, Нетаньяху вроде как пока остаётся при своём, но США не хотят воевать. Но с другой стороны, если США всё-таки удержатся от ударов, Нетаньяху тоже сильно страдает. Это конфликт интересов. Получается, Израиль и США взяли и создали себе большую проблему, а теперь вылезти из неё уже не могут», — резюмировал политолог.
Таким образом, иранская кампания, задуманная как инструмент политического выживания, может обернуться для Биньямина Нетаньяху финальным актом его политической карьеры, за которым последует не только потеря власти, но и реальная угроза тюремного срока.