Индонезия усилила контроль распределения риса для борьбы с мафией

Запасы риса, управляемые государственным агентством логистики Bulog, к середине мая достигли 5,3 млн т. По прогнозам Статуправления Индонезии, производство риса в стране в январе—мае достигнет 16,8 млн т. Потребление за этот период оценивается примерно в 12,8 млн т, что приводит к профициту почти в 4 млн т.