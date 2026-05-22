Доцент Балынин: пенсии в июне увеличатся у тех, кому в мае исполнилось 80 лет

Увеличение пенсий в июне 2026 года затронет тех пенсионеров, которым в мае исполнилось 80 лет. Так, для данной категории предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а во-вторых — осуществляемое с 2025 года включение в неё надбавки за уход.
Об этом сообщил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
«Как это отразится на размере страховой пенсии? Приведу конкретный пример: допустим, страховая пенсия по старости (включая фиксированную выплату к ней) у 80-летнего юбиляра мая составляла в декабре 34 145 рублей. В январе сумма была увеличена на 7,6% в связи с тем, что страховые пенсии подлежали индексации именно на эту величину. Соответственно, размер пенсионной выплаты в январе увеличился до 36 740,02 рубля», — рассчитал эксперт.
В феврале — мае пенсионеру из рассматриваемого примера была перечислена такая же сумма, а в июне будет уже увеличение в связи с 80-летним юбилеем в мае 2026 года, добавил он.
«Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля, надбавка за уход — 1413,86 рубля. Поэтому в июне в связи с достижением 80-летнего возраста размер страховой пенсии с учётом указанных оснований для увеличений у данного пенсионера возрастёт до 47 738,57 рубля. Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, у Социального фонда России есть вся необходимая информация», — заключил собеседник RT.
Ранее россиянам сообщили, что пенсионеры могут в любой момент выбрать, как именно им удобнее получать пенсию.