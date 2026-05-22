Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ЗРК HAWK на $108 млн

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине оборудования для поддержания работоспособности зенитно-ракетного комплекса HAWK почти на $108 млн.
«Государственный департамент США принял решение о возможной продаже правительству Украины ракетных комплексов Hawk и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость сделки составляет $108,1 млн», — говорится на сайте ведомства.
Ранее в Financial Times писали, что Вашингтон предупредил европейских союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможных длительных задержках поставок американского оружия.