Утверждение резолюции о выходе США из войны с Ираном откладывается

Принятие решения по резолюции, обязывающей президента США Дональда Трампа завершить войну с Ираном, перенесено на июнь, после того как лидеры Республиканской партии в Палате представителей отказались проводить голосование по этому вопросу. Как сообщает Associated Press (AP), плановое заседание членов Палаты прошло 22 мая, однако республиканцы, заранее поняв, что им не хватит голосов для отклонения резолюции, решили не выносить вопрос на рассмотрение.